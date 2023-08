Truckertreffen in Aken - Rund 60 dicke Brummer werden an der Elbe erwartet

Aken/MZ - Liebhaber von Trucks werden am kommenden Wochenende in Aken garantiert auf ihre Kosten kommen. Zum wiederholten Mal wird in der Stadt an der Elbe ein Truckertreffen im Rahmen des Stadtfestes durchgeführt.