Trotz Vorstrafen - Mildes Urteil für Mann aus Stadt Südliches Anhalt für Fahren ohne Fahrerlaubnis

Köthen/MZ - Ein Mann aus der Stadt Südliches Anhalt ist am Mittwoch am Amtsgericht in Köthen wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu acht Monaten Haft verurteilt worden, ausgesetzt zu drei Jahren auf Bewährung. Der 32-Jährige, der in seinem Leben noch keine Fahrschule absolviert hat, war im November 2021 mit einem auf seine damalige Freundin zugelassenen Auto von der Polizei in Porst gestoppt worden.