Trotz voller Auftragsbücher: Stimmung bei Unternehmen im Altkreis Köthen ist getrübt

Eigentlich könnte bei vielen Unternehmen Optimismus herrschen, doch der Krieg in der Ukraine verunsichert einige von ihnen. Woran das liegt – und wie die Aussichten sind.

Bei der Pergande Group in Weißandt-Gölzau verbraucht vor allem die Lohnproduktion große Mengen an Erdgas.

Köthen/MZ - So nahe liegen Optimismus und Zukunftsangst selten beieinander. „Wir sind exzellent ausgelastet“, sagt Mirko Peglow, „es könnte so gut sein.“ Ähnlich formuliert es Wolfgang Sobbe: „Wir sind voll ausgelastet bis Herbst“, berichtet dieser. Ganz ungetrübt ist die Freude aber auch bei ihm nicht: „Bei Kriegsbeginn haben wir gemerkt, dass eine große Verunsicherung am Markt war“, sagt er, „vor allem, als sich zeigte: Das dauert länger.“