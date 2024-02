Eigentlich zahlt die Stadt Südliches Anhalt die Betriebskosten für Vereine. Einer verzichtet nun freiwillig darauf und will die Kosten selbst tragen. Welche Gründe es dafür gibt.

Trotz Hilfsangebots der Stadt - Warum der Kulturverein Piethen Betriebskosten selbst zahlen will

Arbeiten an der Piethener Bauernschänke, hier ein Bild von 2020.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Piethen/MZ. - Die Stadt Südliches Anhalt übernimmt die Betriebskosten für Vereine in ihrem Gebiet - so ist es quasi Tradition und so sieht es auch der Haushaltsentwurf für 2024 wieder vor.