Autofahrer meldet irrtümlich Brand bei Köthen - Warum wurde bei Wimex Biogas abgefackelt?

Ein Autofahrer hat am 4. Januar irrtümlich einen Brand bei Wimex nahe Köthen gemeldet. Dabei wurde aber nur überschüssiges Biogas verbrannt. Das wirft mitten in der Energiekrise Fragen auf.

Köthen/Baasdorf/MZ - Vergangene Woche Mittwoch gab es für die die Feuerwehr Köthen einen Fehlalarm am Flugplatz: Ein Autofahrer hatte um 18.59 Uhr „einen großen Flammenschein“ an der Biogasanlage der Landwirtschaftsfirma Wimex gemeldet. Kommentar von Feuerwehrmann Yves Kluge: „Das war eine falsche Wahrnehmung, da wurde überschüssiges Gas verbrannt.“ Doch wie kann das sein? Während private Haushalte und Betriebe seit Monaten versuchen, angesichts der hohen Preise so wenig Gas wie möglich zu verbrauchen, wird in Köthen Biogas abgefackelt?