Seit 2017 führt Bodo Kreutzmann die Geschicke des Köthener Ludwigsgymnasiums. Jetzt ist er im Bildungs- und Sportausschuss des Kreistags - als sachkundiger Einwohner für die AfD. Die AfD feiert diesen Schritt als Triumph. Kreutzmann selbst will ihn nicht erklären.

Köthen/MZ. - Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe. Zwar wurde sie in verschiedenen sozialen Netzwerken bereits kolportiert, aber seit Donnerstagabend ist sie offiziell. Da bestätigte der Kreistag von Anhalt-Bitterfeld in seiner ersten regulären Sitzung nach der Konstituierung unter anderem auch die Personen, die als sachkundige Einwohner in den beratenden Ausschüssen tätig sein werden.