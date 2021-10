Treffsicher auf dem Platz: Schützengilde Aken feiert 30-jähriges Bestehen

Aken/MZ - Wenn man es genau nimmt, feiert die Akener Schützengilde in diesem Jahr doppeltes Jubiläum. Im Oktober 1841, also vor 180 Jahren, wurde der Verein erstmalig gegründet. Durch das NS-Regime wurde die Schützengilde 1938 allerdings erst einmal aufgelöst. Zu DDR-Zeiten gab es dann auch keine Schützenvereine, Schießsport war nur in der Gesellschaft für Sport und Technik möglich. Erst 1991 konnte sich der Verein in seiner heutigen Form als „Schützengilde Aken 1841“ neu gründen.

Am vergangenen Samstag wurde daher doppeltes Gründungsfest in den Akener Bierstuben gefeiert. Es gab eine Tombola, Musik, eine kleine Diashow mit alten Bildern. Am Ende wurden auch noch einige Schützen für besondere Leistungen ausgezeichnet. 56 Mitglieder sowie drei Ehrenmitglieder sind derzeit im Verein vertreten. „Es ist ein Ort, wo zahlreiche Freundschaften entstehen“, erklärt Vereinsvorsitzender Karl-Heinz Johae.

Sein persönliches Highlight: das alljährliche Königsschießen. Auch er selbst ist vor Jahren einmal Schützenkönig geworden, das sei eine tolle Erfahrung gewesen. Geschossen wird auf Scheiben, nicht auf Tiere. „Es ist eine richtige Sportart“, erklärt er. Viele hätten immer einen falschen Eindruck von einem Schützenverein. „Die Barriere ist viel größer als bei anderen Vereinen. Wenn man es selber mal probiert hat, merkt man erst, was dahinter steckt“, erklärt Bürgermeister Jan-Hendrik Bahn.

Was die Sportart ausmacht? „Das Adrenalin, die verschiedenen Waffen und das ständige Ausprobieren“, weiß der Vereinsvorsitzende. Die richtige Technik ist beim Schießen entscheidend. „Fünf Prozent ist die Waffe, der Rest kommt vom Schützen selbst“, erklärt Johae. Fast jeden Monat nimmt der Verein an Wettkämpfen teil, da springt auch der eine oder andere Pokal bei raus.

Vor vier Jahren erhielt der Verein eine elektronische Schießanlage und ist damit relativ modern aufgestellt. Das sei laut dem Vorsitzenden auch enorm wichtig, um junge Menschen für den Sport zu begeistern. „Wir haben derzeit acht Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren. Das können gerne noch mehr werden“, hofft Johae.

Neben der sportlichen Betätigung sei aber das Vereinsleben das, was den Schützenverein ausmacht. Und natürlich ihr Erkennungsmerkmal - die Uniform. „Das hat einfach Tradition. Wir treten damit in der Öffentlichkeit auf, etwa bei Stadtfesten oder anderen Vereinen“, berichtet Johae.

Bürgermeister Bahn, der selber Jäger ist, gratulierte dem Verein am Samstag zum 30-jährigen Bestehen. „Der Verein entwickelt sich immer weiter. Das macht mich unglaublich stolz“, erklärte Bahn. Über die Jahre habe er hier eine tolle Gemeinschaft erlebt. Eine, die mit Leidenschaft dabei sei. „Nur so schafft man es, die Mitgliederzahlen über die Jahre konstant hochzuhalten“, weiß er.

Immer mittwochs, freitags und am Sonntag ist die Anlage geöffnet. Neben dem üblichen Training wird das Gelände auch oft von Gruppen für ein Schießtraining gemietet.

Weitere Informationen finden sich unter www.sgi-aken.de.