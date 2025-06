Treckerfreunde und Reit- und Fahrverein laden ein Treckertreff und Reitturnier: Was zu Pfingsten in Susigke los ist

Am Pfingstwochenende ist in Susigke so einiges los. Dabei unterstützen sich zwei Vereine gegenseitig bei ihren Veranstaltungen. Was für den Sonntag und den Montag geplant ist.