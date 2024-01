Die für den 6. Januar in Köthen geplante Veranstaltung „Große Johann Strauss Revue“ muss verlegt werden.

Trafo kurzfristig ausgefallen - Strauss-Revue in Köthen muss wegen Havarie verlegt werden

Köthen/MZ/keb. - Die für den 6. Januar, 15.30 Uhr, in Köthen geplante Veranstaltung „Große Johann Strauss Revue“ muss aufgrund einer Havarie am Transformator im Veranstaltungszentrum abgesagt werden. Ein Nachholtermin steht bereits fest. Die Veranstaltung geht nun am 9. März um 15.30 Uhr über die Bühne.

Im Vorverkauf erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit oder werden zu den Öffnungszeiten in der Touristinformation im Schloss, Mittwoch bis Sonntag, 11 bis 17 Uhr, rückerstattet. Alternativ kann das auf der Webseite vom Schloss Köthen (www.schlosskoethen.de) zur Verfügung gestellte Formular genutzt werden.

„Der Trafo gehört der Kulturstiftung des Landes und die muss nun entscheiden, ob ein neuer Trafo oder ein Notstromaggregat eingesetzt wird“, sagte KKM-Pressesprecherin Ilka Hillger. Die nächste Veranstaltung im Schloss ist der Künstlerfasching am 12. Januar.