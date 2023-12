Bei einem schweren Unfall in der Gnetscher Straße in Köthen ist am Sonnabend ein Mann verletzt worden, drüber hinaus ist ein Schaden von über 40.000 Euro entstanden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ. - Bei einem schweren Unfall in der Gnetscher Straße in Köthen ist am Sonnabend ein Mann verletzt worden, drüber hinaus ist ein Schaden von über 40.000 Euro entstanden. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld am Sonntag mitgeteilt.