Das Truckertreffen beim Stadtfest in Aken steigt auf dem Gelände der Euroschulen und hat viele Fans, die vor allem am Abend vorbeischauen.

Aken/MZ - Hupen ertönen in verschiedenen Tonlagen, dazu tanzen unzählige Lichter an den Lastwagen im Takt der Disko-Musik. Als der Abend hereinbrach am Samstag auf dem Gelände der Euroschulen in Aken, trafen mehr und mehr Besucher ein beim sechsten Trucker-Treffen in der Elbestadt. Rund fünfzig Fahrzeuge, die für eine besondere Atmosphäre auf dem Platz sorgten, gab es dort zu bestaunen.