Vom Auto in Wulfen angefahrene 83-Jährige verstirbt im Krankenhaus - Unfallflüchtiger ermittelt

Eine 83 Jahre alte Frau, die in Wulfen von einem Auto angefahren wurde, ist tot. Die Polizei hat derweil einen Tatverdächtigen und Spuren am Unfallfahrzeug gesichert.

Wulfen/MZ/KEB - Die am vergangenen Dienstag bei einem Verkehrsunfall in der Wulfener Bahnhofstraße schwer verletzte 83 Jahre alte Fußgängerin ist am Sonntagvormittag ihren schweren Verletzungen erlegen. Dies hat die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau am Montag mitgeteilt.