In Wörbzig, einem Ortsteil der Stadt Südliches Anhalt, haben Unbekannte ein verletztes Kaninchen ausgesetzt. Die Tierschutzorganisation Peta macht darauf aufmerksam, dass das mit Geld- oder sogar Freiheitsstrafe geahndet werden kann.

Wörbzig/MZ - Die Tierschutzorganisation Peta hat 1.000 Euro Belohnung ausgesetzt in einem Fall von möglichen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz. Konkret geht es um ein Zwergkaninchen, das Ende August in Wörbzig in der Nähe des Rittergutes ausgesetzt worden sein soll.