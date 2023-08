Der Prosigker Landwird Eicke Zschoche nimmt am Landesprogramm „Ackern für den Feldhamster“ zum Schutz des Wildtieres teil. Und schaut dabei nicht zuerst auf die Entschädigung. Was die Hintergründe sind. Mehr dazu auch im Video.

Mit Video: Mit richtiger Einstellung und moderner Technik - So will Landwirt Zschoche den Feldhamster schützen

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Prosigk/MZ - Auf den Feldern von Eicke Zschoche bei Prosigk sind derzeit eine ganze Reihe von Kartierern unterwegs. Die Männer stecken die Flächen ab, in denen sie Feldhamster vermuten. Denn in der Region um Köthen gibt es eines der wenigen größeren Vorkommen der bedrohten Art in Sachsen-Anhalt, wie die Vertreter der Deutschen Wildtier-Stiftung erklären.