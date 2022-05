Tiere verwüsten die Gräber: „Wir haben jedes Jahr im Frühjahr das Problem mit den Rehen“

Der Friedhof in der Maxdorfer Straße in Köthen wird immer wieder von Wildtieren heim gesucht. Sehr zu Ärger der Friedhofsgänger. Warum es aber dafür keine wirkliche Lösung gibt

Köthen/MZ - Der Frühling ist schon längst eingezogen und damit werden auch die Gräber auf den Friedhöfen wieder hergerichtet und ordentlich bepflanzt. So macht man es auch Jahr für Jahr auf dem Friedhof in der Maxdorfer Straße in Köthen. Doch die Freude über die Blütenpracht hält nicht lang an, ist meist schon am Tag darauf verflogen. „Die Blüten werden abgefressen, die Gräber total verwüstet“, berichtet MZ-Leser Hartmut Rauchfuß.