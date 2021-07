Tief stehende Sonne und Gegenverkehr - Ford-Fahrerin kracht auf Opel am Straßenrand

Köthen/MZ - Im Stadtgebiet von Köthen ist es am Montagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hatte gegen 18.20 Uhr eine 60-Jährige mit ihrem Ford die Leopoldstraße in Richtung Badeweg befahren und wollte dann einen am Straßenrand geparkten Opel mit Anhänger überholen. Durch die tief stehende Sonne sowie durch Gegenverkehr wurde die Frau aber offenbar so irritiert, dass sie auf den Opel mit dem Anhänger auffuhr.

Die 60-Jährige wurde dabei leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppfirmen abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 23.000 Euro geschätzt.