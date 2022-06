Thomas Kiehne (Freie Wähler): Kinder dürfen nicht hinten runterfallen

Er ist 40 Jahre alt • lebt in Muldenstein • in seiner Freizeit ist er aktiv beim Sportverein Rot-Weiss als Abteilungsleiter Volleyball und auch sonst dort sehr engagiert • mit seiner Region ist er fest verwurzelt • seine geliebte Frau, so sagt er, und seine Jungs stehen fest hinter ihm

Mit seiner Region ist er verwurzelt, sagt Thomas Kiehne. Das ist ihm früh bewusst geworden. Schon als er nach seiner Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten ein Jahr in Magdeburg gelebt und gearbeitet hat. Und später, als er in Halberstadt Europäisches Verwaltungsmanagement studierte, verbrachte er innerhalb dieses Studiums auch einige Austauschmonate in Österreich und Belgien. Da hat er einmal mehr gemerkt: „Ich will nicht weg. Zu Hause ist es am schönsten.“