Telekom will Internet-Glasfasernetz in Köthen bauen

Um wie viele Hausanschlüsse und wie viele Kilometer Kabel es geht, ist unklar, weil Pressesprecher schweigt. Was der Oberbürgermeister sagt.

Bauarbeiter verlegen 2019 Kabel in der Theaterstraße in Köthen.

Köthen/MZ - Die Deutsche Telekom plant, noch im Jahr 2022 mit dem Bau eines Glasfasernetzes in Köthen zu beginnen. Nach einer ersten Information über das Projekt im Bauausschuss am 5. Mai und ersten Gesprächen zwischen Stadtverwaltung und Telekom will das Unternehmen jedoch noch keine Details bekannt geben.