Aken/MZ - Die Telekom wird in Aken ein Glasfasernetz für rund 4.200 Haushalte und Unternehmen errichten. Die Planungen zum neuen Netz beginnen in den kommenden Wochen. „Sind alle Absprachen getroffen und liegen die Genehmigungen vor, können die Arbeiten im kommenden Jahr starten“, heißt es in einer Pressemitteilung der Telekom.