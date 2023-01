Teilweise unbefestigter Weg in Gröbzig ist seit Jahren ein Problem

Warum ein Antrag von Karl-Heinz Ecke im Bauausschuss des Stadtrates Südliches Anhalt in grundsätzlicher Kritik an der Verwaltung mündete.

Gröbzig/MZ - „Wieder einmal ging es im Bauausschuss um das Stück desolaten Fußweg in der Puschkinstraße in Gröbzig. Und wieder wurden von der Verwaltung Argumente ins Feld geführt, die sicher ihre Berechtigung haben, …“ Mit diesen Sätzen beginnt ein Kommentar in der MZ am 19. Februar 2016.