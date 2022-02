Teilweise Einschränkungen für Anwohner durch Bauarbeiten am Gasnetz in Quellendorf

Quellendorf/MZ - Die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH (Mitnetz Gas) wechselt in den nächsten drei Monaten in Quellendorf eine Niederdruckleitung aus. Dies teilte die Sprecherin des Unternehmens, Cornelia Sommerfeld, am Donnerstag in einer Pressemitteilung zu dem Projekt mit. Betroffen ist die Schulstraße zwischen Hauptstraße 28 bis Kreuzungsbereich zur Köthener Straße. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mai. Mitnetz Gas investiert rund 100.000 Euro in diesen Leitungsaustausch.

Die Einschränkungen für Anwohner sollen so gering als möglich gehalten werden

Der Verteilnetzbetreiber verlegt rund 500 Meter Rohrleitung mit Nennweiten von 150, 100 und 50 Millimetern und bindet die vorhandenen Hausanschlüsse auf die neue Leitung um. Die Verlegung erfolgt teils im offenen Rohrgraben und teilweise grabenlos im Bohrspülverfahren. Die Einschränkungen für Anwohner sollen so gering als möglich gehalten werden, schreibt das Unternehmen. Im Baubereich ist der Fußweg teilweise eingeschränkt. Anlieger haben jedoch freie Zufahrt zu ihren Grundstücken.

Die Arbeiten haben keine Auswirkungen auf die Gasversorgung

Die Arbeiten haben keine Auswirkungen auf die Gasversorgung. Lediglich für die Umbindung von Hausanschlüssen auf die neue Leitung wird die Gasversorgung der betreffenden Haushalte kurzzeitig unterbrochen. Die bauausführende Firma vereinbart dazu gesondert Termine mit den Kunden. Wie das Unternehmen weiter erklärt, entstehen den Kunden durch die Arbeiten keine zusätzlichen Kosten.