Reporter Michael Wasian (Mitte) spricht nach der Ankunft an der Bushaltestelle mit Diesdorfern, die die Bücher in den Schrank einräumen.

Quellendorf/MZ - Rund 800 Menschen leben in Quellendorf, etwa 25 von ihnen treffen sich an diesem Mittwochmorgen um 9 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in der Gärtnerstraße. Anlass sind Dreharbeiten für einen Beitrag im MDR-Fernsehen, der am 31. Januar im Landesmagazin „Sachsen-Anhalt heute“ gesendet werden soll.