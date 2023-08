Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aken/MZ - Auch am letzten Tag des 27. Stadtfestes erwartet Aken am heutigen Sonntag noch einmal tausende Besucher aus Nah und Fern. Beginnend mit einem Open-Air-Kino und dem Film „Manta, Manta“ wurde fast vier Tage lang durchgefeiert. Begeisterten am Freitag Dagmar Frederic, Lokalmatador Björn Hain und DJ Hoby neben anderen die Gäste, so war der Sonnabend zunächst vor allem der Vereinen und Familien gewidmet.