Flugplatzfest in Köthen

Die AN 2 war wie immer eine Attraktion.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

köthen/MZ - Mehr als 2.000 Besucher haben am Wochenende das Angebot des Flugsportvereins Köthen zu seinem Flugplatzfest angenommen. Sie waren Lohn für die Arbeit und den Mut des 25 Mitglieder zählenden Vereins diese Veranstaltung nach drei Jahren Pause wieder zu neuem Leben zu erwecken. „Im letzten Jahr haben wir uns noch nicht getraut. Schließlich braucht man für so eine Fest auch eine gewissen Vorlaufzeit“, sagt Vereinsvorsitzender Jürgen Paschmionka. Doch als auch er dann die Schlange an Fahrzeugen sah, die auf der alten Rollbahn geparkt haben und die vielen hundert Radfahrer, die bei schönstem Wetter aus Köthen und Umgebung angeradelt kamen, wurde ihm warm ums Herz.