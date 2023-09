Es ist immer wieder das Gleiche. Die Eigentümer sind nicht da. Das nutzen Diebe, um in verlassen scheinende Gärten oder Lauben einzubrechen. Oft ist der Sachschaden größer als die Beute.

Täter dringen in Garten und Gartenlaube ein - Schaden unbekannt

Einbrecher in Aken

Aken/MZ - Die Abwesenheit der Eigentümer haben sich Einbrecher in Aken zunutze gemacht. Im Zeitraum vom 31. August, 16:30 Uhr bis 2. September, 11:55 Uhr drangen unbekannte Täter in einen Garten in der Köthener Landstraße ein.