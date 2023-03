Das Studio für Tanz und Bewegung „Step by Step“ in Köthen wird 20. Die Jubiläumsshow ist am 18. März. Warum Gründerin Antje Streiber-Schon mit Stolz zurückblickt.

Tanzstudio „Step by Step“ in Köthen feiert 20-jähriges Bestehen

Köthen/MZ - „Wahnsinn, wie die Zeit vergeht“, staunt Antje Streiber-Schon und kann gar nicht glauben, dass sie schon seit 20 Jahren selbstständig ist. 20 Jahre „Step by Step“ feiert sie an diesem 1. März. Das sind die harten Fakten. Andererseits fühlt es sich für sie so an, als hätte sie gestern erst im Bekanntenkreis verkündet, dass sie sich selbstständig macht. Gestern – vor 20 Jahren.