Tanzgruppe des Gymnasiums in Köthen sammelt 1.800 Euro für Hospizdienst „Lila Wolke“ in Dessau

Mit ihrer Benefizgala sammelt die Tanzgruppe des Ludwigsgymnasiums in Köthen insgesamt 1.800 Euro für den Kinder- und Jugendhospizdienst „Lila Wolke“ in Dessau. Eine große Krankheitswelle erschwerte die Proben.

Köthen/MZ - Das Abschlussbild mit allen Mitwirkenden auf der Bühne ließ das Publikum staunen. So wenige haben so Großes geleistet an diesem Freitagabend im Veranstaltungszentrum in Köthen, der ebenso weihnachtlich wie wohltätig war.