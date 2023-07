In der 36. Kalenderwoche soll der Einkaufsmarkt „Tante Enso“ in Görzig seine Türen öffnen. Mittels Karte soll Einkaufen rund um die Uhr möglich sein. Wann der genaue Eröffnungstermin ist und warum er sich etwas verzögert hat.

„Tante Enso“-Markt in Görzig soll Anfang September eröffnen

Versorgung in der Stadt Südliches Anhalt

Eröffnung im Konfettiregen: In Wörlitz gibt es schon ein „Tante Enso“-Geschäft.

Görzig/MZ - Die Eröffnung des „Tante Enso“-Ladens in Görzig wird voraussichtlich Anfang September stattfinden, wie das Unternehmen mitteilt. Demnach peile man die 36. Kalenderwoche an. Vermutlich werde die Eröffnung am Donnerstag, dem 7. September stattfinden. „So lange brauchen wir noch, um alles drin aufzubauen und einzurichten, inklusive der umfangreichen technischen Voraussetzungen für den 24-Stunden-Zugang.“