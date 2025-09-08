Der Mann wurde an einer Köthener Tankstelle auffällig - und wurde dann von der Polizei zu Hause besucht. Kooperativ war er nicht.

Der Mann hielt sich an der Tankstelle auf, fuhr dann aber davon.

Köthen/MZ. - Die Mitarbeiterin einer Tankstelle in der Geuzer Straße in Köthen wurde am Sonntagmittag auf einen Mann aufmerksam, der offenbar alkoholisiert hinter dem Steuer seines Audi saß, das Gelände jedoch kurze Zeit später wieder verließ.

Eine Polizeistreife überprüfte sodann die Wohnanschrift des Fahrers und traf ihn auf einem Parkplatz nahe der Konrad-Adenauer-Allee an. Den Beamten bemerkten sofort, dass er stark alkoholisiert war. Einen Atemalkoholtest wollte er sich nicht unterziehen. Auch leistete er massiven Widerstand gegen eine Fahrt ins Krankenhaus und versuchte sogar, aus dem Einsatzfahrzeug zu flüchten.

In der Klinik angekommen, trat er während einer Blutentnahme weiterhin um sich, wobei einer der Beamten leicht verletzt wurde. Sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden im abgenommen.