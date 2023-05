Mehr als 130 Musikschüler werden am 3. Juni in der Bachstadt ihr Können unter Beweis stellen. Auf mehreren Bühnen gibt es ein volles Programm.

Talenteschau des Landes steigt in diesem Jahr in Köthen

Köthen/MZ - Andreas Hardelt erinnert sich noch gut an den Auftritt in Halle (Saale), wo sich zu den Landesmusikschultagen vor mittlerweile fünf Jahren unheimlich viele Menschen auf dem Marktplatz eingefunden hatten. Eine tolle Atmosphäre sei das gewesen. Und die will der Leiter der Musikschule „Johann Sebastian Bach“ nun auch in Köthen bieten, wenn sich die besten Nachwuchsmusiker Sachsen-Anhalts treffen, um zu zeigen, was sie können.