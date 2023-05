Museum Synagoge Gröbzig lädt am 16. Mai zur Fachtagung anlässlich des 200. Geburtstags des Gelehrten Chajim Steinthal. Als Andenken gibt es ein besonderes Stück aus Silber oder Zinn.

Tagung zum 200. Geburstag von Chajim Steinthal in Gröbzig - Nicht nur Fachleute sind willkommen

Museum Synagoge in Anhalt-Bitterfeld

Museumsleiterin Anett Gottschalk und ihre Mitarbeiter freuen sich auf die Tagung am 16. Mai.

Gröbzig/MZ - „Ein Schauer der Andacht wehte jeden an, der in die Nähe dieses kindlichen Weisen trat. Hier war heiliger Boden.“ So äußerte sich der Literaturhistoriker Gustav Karpeles im Jahr 1906 über Chajim Steinthal. Der Gröbziger Gelehrte war zu diesem Zeitpunkt bereits seit sieben Jahren tot.