Die Evangelische Grundschule in Köthen hat einen guten Ruf und eine tolle Truppe, die seit Jahren zusammenarbeitet. Sie stößt aber auch an ihre Kapazitätsgrenzen: für das Schuljahr 2026/27 ist der Zug bereits abgefahren.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ - „Ich finde es schön, dass wir manchmal in Mathe rausgehen“, sagt Annegret Trage, ein Mädchen aus der 4b. „Mir gefällt, dass es sehr viele nette Lehrer an unserer Schule gibt und schöne, große Räume.“ Mika Noah Wilke geht in dieselbe Klasse wie Annegret. Beide lernen an der Evangelischen Grundschule in Köthen, die in dieser Woche ein besonderes Jubiläum feiert. Vor 25 Jahren wurde sie gegründet.