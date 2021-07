Tafel kommt jetzt auch zur neuen Begegnungsstätte an der Köthener Rüsternbreite

Köthen/MZ - Der Bedarf ist da. Zweifellos. Das merken die Betreiber des Sozialkaufhauses sowie der Tafel in Köthen seit Jahren. Die Rüsternbreite braucht eine Anlaufstelle für Bedürftige, alte und vereinsamte Menschen. Und bekommt diese jetzt auch.

Vor einigen Tagen wurde die Begegnungsstätte am Stadion eröffnet. Hier finden Senioren hilfsbereite Begleiter für beschwerliche Wege. Hier sitzen Menschen, die zuhören bei Problemen. Hier werden Spiele-, Handarbeits- und Backnachmittage sowie Kaffee- und Kuchenrunden angeboten.

„Wir wollen einen Ort schaffen, an dem ein Verweilen möglich ist“, sagt Ronald Maaß von der Köbeg. Die Beschäftigungs- und Arbeitsförderungsgesellschaft betreibt die Begegnungsstätte. In den Räumen des Sozialkaufhauses sowie der Tafel in der Friedrich-Ebert-Straße gibt es eine solche Möglichkeit auch. Von der Rüsternbreite aus, wo viele Menschen leben, die das Angebot der Köbeg wahrnehmen, ist die Anlaufstelle jedoch weit entfernt. Deshalb Räume am Stadion.

Ab diesem Mittwoch können hier einmal in der Woche auch Lebensmittel für wenig Geld gekauft werden. Die Tafel erweitert damit ihre Stationen. Sie fährt seit zwei Jahren jeden Dienstag nach Aken. Ab sofort kommt die Köbeg mit diesem Angebot auch in die Rüsternbreite - immer mittwochs von acht bis neun Uhr. Reicht diese Zeitspanne nicht aus, wird das Angebot erweitert.

Den Besuchern der Begegnungsstätte wird außerdem ein Beschäftigungsangebot gemacht. Sie können, müssen aber nicht daran teilnehmen. „Wir wollen das sehr offen gestalten“, sagt Ronald Maaß. Jeder könne seine Ideen einbringen. Die Angebote sind kostenfrei. Koordiniert wird die Begegnungsstätte von Elke Winter.

Vor zwei Jahren hat der Landkreis geprüft, wie viele soziale Anlaufstellen es gibt, welche regelmäßigen Angebote gemacht werden, wo Menschen sich treffen können. Dabei kam heraus, dass Köthen etwas kurz kommt. Das nahm Ronald Maaß zum Anlass, um die Voraussetzungen für die Begegnungsstätte zu schaffen.

Geöffnet ist die Begegnungsstätte am Stadion in der Rüsternbreite montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr. Der Eingang befindet sich unweit der Ampel.