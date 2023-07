21 Bewerber Süßer Sieger im Glas - Jury entscheidet in Köthen über besten Johannisbeeraufstrich

Wer macht den besten Johannisbeeraufstrich? Am Sonntag traf sich in Köthen die Jury zur Verkostung. 21 Bewerber hatten ihre Kreationen abgegeben. Der Sieg ging an Gebriele Gensch.