Susigke lädt am Osterwochenende zum Pferdesport ein - Fast 160 Anmeldungen liegen vor

Susigke/MZ - Susigke, das „Pferdedorf“ im Nordosten des Altkreises Köthen, erlebt am bevorstehenden Osterwochenende wieder einmal Pferdesport vom Feinsten. Nach zwei Jahren coronabedingter Absagen lädt der ortsansässige Reit- und Fahrverein am Samstag, 16. April, zum Reitertag auf dem Reitplatz in den kleinen Ortsteil der Stadt Aken ein.

158 Anmeldungen liegen für die insgesamt acht Wettbewerbe inzwischen vor. Das sind mehr als bei den letzten Veranstaltungen vor der Corona-Pandemie. Teilnehmer aus Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen haben sich für den Ostersamstag angesagt und wollen ihr Können in Susigke mal wieder unter Beweis stellen.

Den vorwiegend jungen Reitern mit ihren jungen Pferden und Ponys werden verschiedene Konkurrenzen angeboten. Da gibt es den Dressurwettbewerb, einen Reiter-Wettbewerb im Schritt-Trab, den Caprilli-Test, den Führzügel- sowie den Mini-Spring-Wettbewerb, einen Punkte-Springwettbewerb, zwei Springprüfungen sowie ein Zwei-Phasen-Springen.

Zudem gehört zum zweiten Mal der Wettbewerb „Jump & Dog“ zum Programm. Bei diesem Wettbewerb bilden ein Reiter mit seinem Pferd sowie ein Hund mit seinem „Herrchen“ ein Team. Es wird ein kurzer Parcours errichtet, auf dem die Hindernisse ungefähr 60 Zentimeter hoch sind. Erst überspringt der Reiter mit seinem Pferd die aufgebauten Hindernisse. Danach folgt das „Hundegespann“.

„Mit den Meldungen sind wir sehr zufrieden“, sagt Carolina Jungmann vom Vorstand des Reit- und Fahrvereins. Die erste Wertungsprüfung beginnt um 7.30 Uhr. Der letzte Wettbewerb ist für 17.45 Uhr angesetzt. „Die Vorbereitungen, welche seit Anfang Februar laufen, sollten pünktlich zum Veranstaltungsstart abgeschlossen sein“, berichtet Jungmann.

Die Susigker Reiterfreunde erwarten guten Pferdesport und hoffen auf zahlreiche Zuschauer bei bestem Reitsportwetter. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.