Quellendorf/MZ - Die Adresse ist Programm. Neuer Weg. Susanne Ritter-Parusel lacht. Ihre Praxis ist im Neuen Weg in Quellendorf. Sie glaubt, dass das was zu bedeuten hat. Hier behandelt die 51-Jährige seit Anfang des Jahres nicht mehr auf, sondern nur noch ohne Rezept. Weil Befund und Befinden nach ihrer Einschätzung nicht immer identisch sind. Sie will sich Zeit nehmen für ihre Patienten. Genau hinsehen. Und das tun, was sie für richtig hält.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.