Betrieb gestartet Strom für 20.000 Haushalte - 100 Hektar großer Solarpark bei Reppichau ist ans Netz angeschlossen
Der Energiepark Reppichau ist offiziell ans Netz gegangen. Ein weitere Ausbau ist schon geplant.
Reppichau/MZ. - Der Energiepark Reppichau ist offiziell ans Netz gegangen. Darüber informiert die Wimex-Gruppe in einer Pressemitteilung. Nach rund 16 Monaten Bauzeit wurde die neue Photovoltaik-Freiflächenanlage im November an das Stromnetz angeschlossen. Die derzeit installierte Leistung von 75 Megawattpeak (MWp) reicht nach Unternehmensangaben für die Versorgung von rund 20.000 Vier-Personen-Haushalten.