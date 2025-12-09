weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Köthen
    4. >

  4. Betrieb gestartet: Strom für 20.000 Haushalte - 100 Hektar großer Solarpark bei Reppichau ist ans Netz angeschlossen

Betrieb gestartet Strom für 20.000 Haushalte - 100 Hektar großer Solarpark bei Reppichau ist ans Netz angeschlossen

Der Energiepark Reppichau ist offiziell ans Netz gegangen. Ein weitere Ausbau ist schon geplant.

09.12.2025, 10:33
So sieht der Solarpark bei Reppichau aus.
So sieht der Solarpark bei Reppichau aus. Foto: Wimex

Reppichau/MZ. - Der Energiepark Reppichau ist offiziell ans Netz gegangen. Darüber informiert die Wimex-Gruppe in einer Pressemitteilung. Nach rund 16 Monaten Bauzeit wurde die neue Photovoltaik-Freiflächenanlage im November an das Stromnetz angeschlossen. Die derzeit installierte Leistung von 75 Megawattpeak (MWp) reicht nach Unternehmensangaben für die Versorgung von rund 20.000 Vier-Personen-Haushalten.