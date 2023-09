Feuerwehr und THW waren stundenlang in Elsnigk im Einsatz. In einer großen Lagerhalle brannten zahlreiche Strohballen. Wie ein Anwohner die Löscharbeiten behinderte.

Stroh in Lagerhalle in Elsnigk brennt - Anwohner stört Löscharbeiten

Mit Radlader und Bagger unterstützte das THW in Elsnigk die Feuerwehr.

Elsnigk/MZ - Hunderte Tonnen Stroh haben am Dienstagmorgen in einer großen Lagerhalle in Elsnigk gebrannt. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf insgesamt rund 250.000 Euro. Die Feuerwehren wurden vom Technischen Hilfswerk (THW) bei ihrer Arbeit unterstützt.