Seit ihrer Kindheit zeichnet Karoline Doll aus Mölz nun schon Tiere. Sie nimmt seit einigen Jahren auch Auftragsarbeiten an. Bilder von Hunden sind besonders gefragt.

Strich für Strich zur fast lebensechten Kopie - Wie Karoline Doll mit Tierbildern erfolgreich ist

Mit weißem Stift auf schwarzem Papier zu zeichnen, liebt Karoline Doll genauso, wie Farben einzusetzen.

Mölz/MZ. - Dass einige ihre Zeichnungen für Fotos halten, daran hat sich Karoline Doll schon gewöhnt. Wie es ihr gelingt, Tiere so lebensecht auf Papier zu bringen? Die Künstlerin aus Mölz wiegelt bescheiden ab: „Für mich ist das Abarbeiten. Wie wenn jemand eine Matheaufgabe löst.“