Drei in Köthen geborene Männer, zwischen 21 und 23 Jahre alt, sind des versuchten Totschlags angeklagt. Am Dienstag hat der Prozess begonnen. Zehn Verhandlungstage sind angesetzt.

Das Landgericht in Dessau.

Köthen/Dessau/MZ - „Ich habe gespürt, dass ich an der Schwelle des Todes stand, dass mein Körper immer kälter wurde. Ich wollte einfach nur einschlafen und es wäre vorbei gewesen.“ 28 Jahre alt ist der Mann im Zeugenstand des Landgerichts Dessau und erinnert sich an die Nacht des 15. Septembers 2021, in der er nur knapp dem Tod entkommen ist.