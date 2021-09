Straße bei Diebzig wird für rund fünf Wochen gesperrt

Diebzig/MZ - Am kommenden Montag, 20. September, beginnen an der Landesstraße 149 im Landkreis Anhalt-Bitterfeld planmäßige Sanierungsarbeiten. Darüber informiert die Pressestelle des Landesverkehrsministeriums in einer entsprechenden Mitteilung. Rund fünf Wochen sind eingeplant, um den gut einen Kilometer langen Streckenabschnitt von Diebzig bis zur Grenze zum Salzlandkreis auf Vordermann zu bringen.

Die alte Betonstraße werde durch eine moderne Asphaltfahrbahn ersetzt, so Pressesprecher Peter Mennicke in besagter Mitteilung, die am Mittwochmittag veröffentlicht wurde. Die Maßnahme mache die Strecke sicherer und sorge für weniger Lärm. Die Kosten dafür betragen rund 400.000 Euro.

Während der Bauzeit muss der betroffene Abschnitt der Landesstraße 149 voll gesperrt werden. Die Umleitung führt so lange über die Orte Wulfen, Trebbichau, Aken und Lödderitz und entgegengesetzt.