Köthen/MZ. - „Wir waren gerade in der Stadt unterwegs und dachten, dann erledigen wird das gleich“, sagt eine Frau, die mit ihrer Tochter am frühen Dienstagnachmittag ins Briefwahllokal kommt und ihre Stimme zur Bundestagswahl abgeben will. Ihr sei das wichtig. Und die Entscheidung, wo sie ihr Kreuz macht, auch nicht schwer gefallen. Ihre Tochter ist 18, wählt zum ersten Mal, was schon aufregend sei, erklärt sie und fragt lieber nochmal nach: „Wo muss ich jetzt hin?“

