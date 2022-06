Stille Zeugen der Zeit: Neuer Bildband von Köthen blickt auf Geschichten hinter den historischen Fassaden

Ex-Polizist Norbert Postler will mit Hilfe der Recherche in Originaldokumenten und historischen Fotos die Vergangenheit greifbar machen.

Köthen/MZ - Zwar geht es in dem neuen Bildband „Köthen – unvergänglich schön“, den Norbert Postler am Donnerstagabend in der Crêperie Lorette vorstellte, eigentlich um das gegenwärtige Gesicht der geschichtsträchtigen Kreisstadt. Das Buch solle seinen Leserinnen und Lesern Gelegenheit bieten, „die Schönheit der Stadt neu zu entdecken“, so formulierte es die Verlegerin und Buchhändlerin Verena Schiffner von „Mein Buchladen“ in ihrer Begrüßung der rund 70 Interessierten, die erschienen waren.