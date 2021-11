Steigende Zahlen: Anhalt-Bitterfeld verschärft die Corona-Regeln ab sofort wieder

Köthen/MZ - Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat am Dienstag die Rechtsverordnung zur Abweichung von der Testpflicht aufgehoben. Grund für die Maßnahme sind laut Landkreissprecher Udo Pawelczyk die andauernd hohen und steigenden Inzidenzwerte für Anhalt-Bitterfeld. Damit gilt ab Mittwoch die Testpflicht für alle Personen, die nicht von eben dieser Pflicht befreit sind – das sind vollständig Geimpfte, Genesene, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die keine typischen Symptome einer Corona-Infektion aufweisen sowie Personen, die medizinische Gründe glaubhaft machen, die der Durchführung der Testung entgegenstehen.

Die Testpflicht gilt für außerschulische Bildungsangebote und Angebote von öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen sowie vergleichbare Einrichtungen, außerdem für soziokulturelle Zentren, Bürgerhäuser, Seniorenbegegnungsstätten und -treffpunkte und Angebote der Mehrgenerationenhäuser. Betroffen sind auch Kultureinrichtungen wie Theater und Kinos, außerdem Spielhallen und Spielbanken, Wettannahmestellen, Tierhäuser und andere Gebäude in Zoos und ähnlichen Freizeitangeboten.

In Indoor-Spielplätzen, Saunen und Dampfbädern, bei Stadt- und Naturführungen sowie in geschlossenen Räumen von Gaststätten und in der Hochschulgastronomie gilt die Testpflicht ebenso wie beim Sport auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen.