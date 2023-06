Der Revierpionier bekommt für ein neues Kinderprogramm Geld. Hat sich niemand mehr beworben? Was steckt dahinter?

Steffen Fischer erhält als einziger in Kreisstadt Geld aus einem Wettbewerb

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ - Paul Schmidt, seines Zechens Erfinder aus Köthen, hat die Trockenbatterie und die batteriebetriebene Taschenlampe konzipiert. Als Erfinder spielte Schmidt auch schon eine Rolle in einem Stück, das Steffen Fischer für Kinder auf seiner Kofferbühne aufführte. „Da kamen immer wieder Fragen: Warum leuchtet das? Was ist das für ein Messgerät?“, erinnert sich Fischer. So kam er auf die Idee, das Projekt auszubauen und ein neues Programm zu erarbeiten. Arbeitstitel: „Lass uns rumstromern“.