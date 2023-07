Feuer im Südlichen Anhalt Steckdose löst Küchenbrand in Hinsdorf aus - Drei Menschen erleiden Rauchgasvergiftung

Rund 3.000 Euro Schaden sind bei einem Feuer am Sonntag in der Küche eines Hauses in der Bauernreihe in Hinsdorf entstanden, der gegen 16 Uhr gemeldet worden war.