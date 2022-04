„Startschuss für weitere Stadtentwicklung“: Wohnblock in Köthener Kolping-Straße wurde saniert

In der Adolph-Kolping-Straße gehen in der kommenden Woche 24 neue Wohnungen in die Vermietung. Familie Ritter gehört endgültig zur Geschichte.

Köthen/MZ - Weithin weiß leuchtende Fassade, grün umrahmte Türeingänge und Fenster, Photovoltaik-Anlage zur Selbstversorgung mit Mieterstrom auf dem Dach, Fußbodenheizung kombiniert mit Heizkörpern an den Wänden - so präsentiert sich der Wohnblock in der Köthener Adolph-Kolping-Straße 13 bis 19, der vor Jahren fast schon einmal der Abrissbirne geweiht war, heute. In der nächsten Woche wird die Wohnungsgesellschaft (WGK) Köthen damit beginnen, die 24 neuen Quartiere zu vermieten.