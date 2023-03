Für neuen Wasserwehr- und Feuerwehrübungsplatz Starke Leistung - Akener erlaufen mit Sandsäcken 8.250 Euro im Elbesportpark

Am vergangenen Sonntag haben die Akener eine Strecke von 1.500 Kilometern im Elbesportpark zurückgelegt und sammelten so 8.250 Euro für einen Wasserwehr- und Feuerwehrübungsplatz. Was sich hinter der besonderen Aktion verbirgt.