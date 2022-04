Ständiges Für und Wider - Das Rasenmähen auf Köthens Friedhof wird zum Streitthema

Köthen - „Die Grünanlagen in unserer Stadt sind ein starkes Plus“, meint Rene Giersberg. Nur leider würden sie häufig vernachlässigt und machten einen ungepflegten Eindruck. „Der Buschteich und die gesamte Anlage am Hubertusteich ist so verwildert, dass man sich schon schämen muss“, schreibt er in einer Mail an die Köthener MZ. Der Friedhof in Zehringen sehe nicht besser aus.