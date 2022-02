Stadtwahlausschuss hat getagt - Aken hat nur einen Bewerber für die OB-Wahl im März

Der amtierende Bürgermeister wirft als einziger seinen Hut in den Ring. Eine Wahl wird es am 13. März dennoch geben.

Aken/MZ - Es war wohl der kürzeste Stadtwahlausschuss aller Zeiten. Nach genau vier Minuten stand am Dienstagabend fest: Akens amtierender Bürgermeister, Jan-Hendrik Bahn, ist der einzige Kandidat im Rennen um das Amt des Bürgermeisters.

„Es ehrt mich und ist eine Würdigung dessen, was in den letzten Jahren passiert ist“, sagte Bahn nach der Verkündung. Mit eventuellen Gegenkandidaten habe er bis zuletzt gerechnet, seinen Wahlkampf auch schon vorbereitet. „In der politischen Arbeit gab es immer viele politische Meinungsdifferenzen. Aber das gehört ja auch dazu“, erklärt er.

Mit der Verkündung am Dienstagabend sei ihm ein großer Stein vom Herzen gefallen. „Jeder Wahlkampf ist nervenaufreibend. Ich freue mich auf eine ruhige Zeit, in der ich mich weiter in die aktuelle Arbeit stürzen kann.“

Die Wahl am 13. März wird trotzdem stattfinden. Bahn befürchtet aber bereits jetzt eine geringe Wahlbeteiligung. „Ich kann nur jeden ans Herz legen, trotzdem wählen zu gehen“, sagt er.